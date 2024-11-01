edición general
Denuncian en el juzgado que una alto cargo de la Junta abandonó el escenario de un accidente

Una vecina de Baeza ha denunciado ante el Tribunal de Instancia de la localidad a la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus Molina, por abandonar el pasado 6 de octubre de 2025 el escenario de un accidente en el que se vio implicada y no prestar auxilio, siempre según la versión de la denunciante y la propia denuncia. El parte policial señala expresamente que el “vehículo había abandonado el lugar de los hechos”, correspondiendo la matrícula con la del vehículo...

