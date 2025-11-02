edición general
Denuncian a la Federación de Esgrima de EE.UU. por permitir a hombres biológicos competir en categorías femeninas

La Federación de Esgrima de Estados Unidos (USA Fencing) encadena una demanda tras otra. El pasado 10 de octubre, la tiradora transgénero Dinah Yukich emprendió acciones legales contra el organismo por la prohibición de participar a personas transgénero en la categoría de espada veterana femenina, lo que "viola las leyes antidiscriminación de Nueva York". No ha pasado ni un mes, y USA Fencing ha sido demandada de nuevo, pero esta vez por la esgrimista olímpica Margherita Guzzi Vincenti y las también tiradoras Emma Griffin y Patricia Hughes.

