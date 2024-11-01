edición general
Denuncian en la Audiencia Nacional la escala de un buque con material militar para Israel en los puertos de València, Algeciras y Barcelona

Activistas de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” han interpuesto una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en la que ponen en conocimiento de la autoridad judicial la participación del buque Nysted Maersk en una nueva transferencia de material militar a Israel. En la querella se solicita de manera urgente la retención y el registro de la embarcación, la cual hará escala en los puertos de València, Barcelona y Algeciras los días 18, 20 y 26 de septiembre, respectivamente.

| etiquetas: israel , algeciras , audiencia nacional
2 comentarios
rob #1 rob
Calma. En breve va Abascal y lo hunde.
0 K 13
Glidingdemon #2 Glidingdemon
Reciprocidad con lo que hace Israel con la flotilla que zarpó de Barcelona :-D
0 K 8

