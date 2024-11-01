Denuncian "actos vandálicos" contra árboles en Canido y piden una investigación

El colectivo Amigas das Árbores ha denunciado en los últimos días la aparición de nuevos "actos vandálicos" contra ejemplares de plátanos de sombra que se encuentran en la playa de Canido. Además, denuncian la existencia de un ataque sistemático y continuado contra este tipo de árbol público. En este caso, denuncian la inserción de elementos metálicos en las raíces. En los últimos días, los vecinos y vecinas descubrieron la introducción profunda de un tubo metálico en las raíces y la presencia de cableado de cobre insertado en el sistema ra...