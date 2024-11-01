edición general
La denuncia de un bombero en 'Malas lenguas': "La Junta de Castilla y León contrata personal sin experiencia"

'Solo se les da un curso de ocho horas de teoría y otras ocho horas de práctica', señaló el forestal.

mente_en_desarrollo
Siendo justos, en muchos sitios se entra con oposición, que aunque garantiza ciertas habilidades, no garantiza experiencia.

Eso sí, aparte de la garantía de habilidades, creo que forman bastante mejor, y por lo que comentaron en el programa, dan mejor equipación (es lo que tiene que en CyL lo llevan con subcontrata).
camvalf
#3 home es que si ahora les dan esa mierdeformacion, no quiero pensar que harían hace 10 años.
camvalf
Solo hago un pregunta y sin malicia, ¿Ese que denuncia cuando entró que formación tenía o recibió?
Cuñado
#1 pa k kieres saber eso jaja saludos
OrialCon_Darkness
En CyL era donde están contratando por InfoJobs, no?
