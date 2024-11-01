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Dentro de la facultad secreta de formación de espías rusos en una universidad de élite de Moscú

Dentro de la facultad secreta de formación de espías rusos en una universidad de élite de Moscú

Lo que el comunicado del Kremlin sobre la visita de Putin no mencionó fue la existencia de una facultad secreta dentro de la universidad, conocida simplemente como Departamento 4 o 'Formación Especial'. Aquí, un selecto grupo de estudiantes se prepara discretamente para desarrollar sus carreras en el GRU —la dirección de inteligencia militar de Rusia, cuyos agentes han pirateado parlamentos occidentales, envenenado a disidentes en territorio extranjero e interferido en elecciones en todo Europa y Estados Unidos.

| etiquetas: espionaje , internacional , educacion , politica , guerra fria , reportaje
5 2 1 K 67 politica
4 comentarios
5 2 1 K 67 politica
ruinanamas #2 ruinanamas
Pues ya no es secreta...
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pitercio #1 pitercio
Es como se podría esperar que fuera, en EEUU la única profesional contrastada de la administración Trump era Stormy Daniels.
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Asimismov #3 Asimismov
En Francia también hay una escuela universitaria de formación para funcionarios, suponemos que también formará a los espías franceses.
Sin embargo ninguno en España no ha escuela universitaria de espías, ni FP, hay espías a secas sin formación.

Valiente noticia de m¡erda!
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antesdarle #4 antesdarle
un nido de ratas
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menéame