Dentro de la facultad secreta de formación de espías rusos en una universidad de élite de Moscú

Lo que el comunicado del Kremlin sobre la visita de Putin no mencionó fue la existencia de una facultad secreta dentro de la universidad, conocida simplemente como Departamento 4 o 'Formación Especial'. Aquí, un selecto grupo de estudiantes se prepara discretamente para desarrollar sus carreras en el GRU —la dirección de inteligencia militar de Rusia, cuyos agentes han pirateado parlamentos occidentales, envenenado a disidentes en territorio extranjero e interferido en elecciones en todo Europa y Estados Unidos.