Dentro del coche del Israel en plena tormenta de LaVuelta: “La Guardia Civil ha dicho que estará con nosotros todo el rato"

MARCA se cuela en el coche del Israel Premier Tech para vivir desde dentro la etapa cántabra en pleno conflicto, con la organización pidiéndoles que se vayan de la carrera y con un clima de tensión que provocó el recorte en Bilbao. “Respetamos y entendemos las protestas, pero no estamos a favor de la agresividad contra los corredores y el equipo. Nos han llamado asesinos, nos han lanzado pintura a los coches, han escupido a los corredores… se puede protestar, pero de forma pacífica”,
En ninguna de las 3 últimas subidas en Bilbao apareció el coche del IPT en la fila de coches (corrieron como equipo amateur básicamente).
Riccitelo, su mejor clasificado en la vuelta, va a cambiar de equipo para el año que viene.
El año que viene el IPT tiene 12 vacantes en el equipo de toda la gente que se le está yendo.
Netanyahu no…
Porque ondear banderas palestinas, denunciar el genocidio o intentar interrumpir una competición deportiva es violencia, no como masacrar a miles de personas que es muy pacifico
Claro, como cuando el 15M que los hincharon a porrazos. Anda ya a la mierda. Hipócritas asquerosos.