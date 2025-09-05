Dentro del coche del Israel en plena tormenta de LaVuelta: “La Guardia Civil ha dicho que estará con nosotros todo el rato"

MARCA se cuela en el coche del Israel Premier Tech para vivir desde dentro la etapa cántabra en pleno conflicto, con la organización pidiéndoles que se vayan de la carrera y con un clima de tensión que provocó el recorte en Bilbao. “Respetamos y entendemos las protestas, pero no estamos a favor de la agresividad contra los corredores y el equipo. Nos han llamado asesinos, nos han lanzado pintura a los coches, han escupido a los corredores… se puede protestar, pero de forma pacífica”,