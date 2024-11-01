Denny Horror, creador de un espectáculo sobre Feijóo: "Todo el show va sobre si es más malvado o más idiota"  

Para él, es el ejemplo de “malo tonto”, el equivalente político de Pierre Nodoyuna o el Coyote. De que consiga o no atrapar al Correcaminos de la Moncloa dependerá que la historia acabe siendo un drama o una comedia. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que él no provoca risas, provoca una estupefacción entre la gente y todos hacen como que no ha pasado.