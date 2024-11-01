Denny Horror, creador de un espectáculo sobre Feijóo: "Todo el show va sobre si es más malvado o más idiota"  

Para él, es el ejemplo de “malo tonto”, el equivalente político de Pierre Nodoyuna o el Coyote. De que consiga o no atrapar al Correcaminos de la Moncloa dependerá que la historia acabe siendo un drama o una comedia. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que él no provoca risas, provoca una estupefacción entre la gente y todos hacen como que no ha pasado.
Una competicion a ver qiien es el mas cruel y el q pasa mas del projimo.
Es otra de las cosas que nos roban. El hecho de tener una censura que provoca que haya un vacío en la comedia televisiva en Galicia. Es una cosa que me parece acojonante, que Catalunya tenga su Polònia, que Euskadi pueda tener su Vaya Semanita, que está muy bien, que incluso toca temas que van contra su gobierno, porque se critica mucho el deterioro de la sanidad, por ejemplo...
Porque de alguien malo ya no esperas nada bueno. Pero un idiota nunca sabes por dónde te va a salir.
