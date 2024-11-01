edición general
Denny Horror, creador de un espectáculo sobre Feijóo: "Todo el show va sobre si es más malvado o más idiota"

Denny Horror, creador de un espectáculo sobre Feijóo: "Todo el show va sobre si es más malvado o más idiota"  

Para él, es el ejemplo de “malo tonto”, el equivalente político de Pierre Nodoyuna o el Coyote. De que consiga o no atrapar al Correcaminos de la Moncloa dependerá que la historia acabe siendo un drama o una comedia. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que él no provoca risas, provoca una estupefacción entre la gente y todos hacen como que no ha pasado.

ostiayajoder #1 ostiayajoder
Tal cual, eso es la derecha.

Una competicion a ver qiien es el mas cruel y el q pasa mas del projimo.
#2 laruladelnorte
¿Qué haces escribiendo para una televisión autonómica en Euskadi si tienes aquí una televisión autonómica?
Es otra de las cosas que nos roban. El hecho de tener una censura que provoca que haya un vacío en la comedia televisiva en Galicia. Es una cosa que me parece acojonante, que Catalunya tenga su Polònia, que Euskadi pueda tener su Vaya Semanita, que está muy bien, que incluso toca temas que van contra su gobierno, porque se critica mucho el deterioro de la sanidad, por ejemplo...
O sea,

…   » ver todo el comentario
#3 Albarkas
Pues es mejor que sean malos a que sean idiotas.
Porque de alguien malo ya no esperas nada bueno. Pero un idiota nunca sabes por dónde te va a salir.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Pierre Nodoyuna desde luego poco va a durar de mandamas en el PP le van a a hacer un Casado a la mínima
#5 tomeu *
"De hecho, ahora investigando descubrí un montón de idioteces que en su momento pasaron de largo, porque hay tantas... Pero sí, lo de los conejos... Sobre todo porque dice mucho de él, de ese querer quedar bien siendo un completo idiota. El querer hacerse con una audiencia intentando mostrarse empático, “soy como vosotros”, y hacerlo de la forma más estúpida y provocando
youtu.be/2taXodF48DA?feature=shared
