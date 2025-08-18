edición general
Dennis Rodman: «Jokić es lentísimo, pero es mejor que Larry Bird, que hoy solo jugaría en Europa»

«Todo el mundo sabe la historia de que me rompí el pene tres veces. Y es verdad. La primera fue en Houston, en el W Hotel. Estábamos practicando sexo y de pronto fallas… y pum. Sangre por todas partes. La chica gritaba, llorando: ‘¡Dios mío, te mueres!’. Yo mismo pensaba: ‘Joder, ¿qué es esto?’. Fui al médico y me dijo: ‘Dennis, tu pene está roto’. Y esa misma noche jugué un partido con el pene roto. La gente piensa que después de la primera vez tendría cuidado… pero me pasó tres veces. Cuando te pones activo y quieres hacer cosas locas, a vece

4 comentarios
Supercinexin #4 Supercinexin
Dennis Rodman está loco.
#2 Leon_Bocanegra
Espera, este hombre está diciendo que se puede follar hasta tres veces distintas? Pues me da igual que se me parta el pene.
Quiero mis tres polvos y los quiero ya.
janatxan #1 janatxan
¿Elegir ese fragmento para la entradilla es de 1º de SEO? xD
vviccio #3 vviccio
#1 Espera a leer el resto... :troll:
