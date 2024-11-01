Demuestran la existencia de minas de oro de época romana en el Pirineo Oriental

La técnica romana de extracción del oro aluvial se basaba en la erosión de los depósitos auríferos mediante el agua. Utilizaban diversas técnicas de lavado que podían ir desde la sencilla canalización de agua a través de los sedimentos hasta la construcción de galerías y la inundación por agua a presión. El hallazgo ha sido posible gracias a la datación mediante nuevas técnicas de luminiscencia (OSL) de dos muestras de los niveles de amortización de las estructuras hidráulicas de las minas de las Guilleteres d'All.