edición general
2 meneos
86 clics

Demostración de IA interactiva de código abierto [eng]

Nuestra esperanza es que se convierta en una enciclopedia visual de clic y reproducción ???? para comprender cómo funciona la IA ????

| etiquetas: ia , demostración , codigo abierto
1 1 0 K 14 cultura
1 comentarios
1 1 0 K 14 cultura
Pontecorvo #1 Pontecorvo
He hecho la "entradilla" con el propio tuit de su creador.

x.com/Yushun_Dong/status/2027671457866682734
0 K 9

menéame