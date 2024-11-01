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Demoliciones, ataques aéreos y excavadoras: cómo las FDI están destruyendo el sur del Líbano (EN)
Alex Crawford de Sky informa sobre las docenas de aldeas en el sur del Líbano que han sido prácticamente aniquiladas por Israel en cuestión de semanas.
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capitan__nemo
¿Y las demandas contra israel por la destruccion de tan numerosa propiedad privada?
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#2
A.more
#1
donde la vergüenza del mundo. No existe
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#3
Donlixo
Hay que hacer sitio a los futuros oleoductos y gaseoductos... y nadie quiere vivir al lado de esas cosas
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