El demócrata Jon Ossoff se burla de Marjorie Taylor Greene tras ser expulsada de MAGA: “Bienvenida a la resistencia” (Eng)
Durante un mitin electoral, Ossoff criticó duramente a la administración Trump, afirmando que es «la más corrupta de todos los tiempos y todo el mundo lo sabe».
jon ossoff
,
marjorie taylor greene
,
trump
,
maga
,
demócrata
