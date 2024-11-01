edición general
El demócrata Jon Ossoff se burla de Marjorie Taylor Greene tras ser expulsada de MAGA: “Bienvenida a la resistencia” (Eng)

Durante un mitin electoral, Ossoff criticó duramente a la administración Trump, afirmando que es «la más corrupta de todos los tiempos y todo el mundo lo sabe».

