"En las democracias occidentales piensan que el resto del mundo no quiere libertad como ellos": la escritora Azar Nafisi habla sobre la guerra en Irán

Azar Nafisi se queda sin aliento antes de dormir desde que comenzaron los ataques contra Irán, a finales de febrero. Como no puede permanecer en calma, da vueltas por su apartamento cuando se siente "al borde del pánico". La escritora iraní, de 77 años, conoce bien las sensaciones que la angustia despierta en su cuerpo. Le recuerdan las explosiones que escuchaba cerca de su casa durante la guerra entre Irán e Irak en la década de los ochenta. También el día de 1977 en el que abandonó Teherán para emigrar a Estados Unidos, a donde se llevó.
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1. ¿A qué libertad se refiere?
2. Precisamente, los occidentales de lo que más pecamos es de creernos el puto centro del mundo y no somos, mayoritariamente, capaces de entender que otras sociedades puedan valorar otras formas de libertad.
Voy a leer el artículo a ver si es que he interpretado yo mal la cita o qué.
Debe de ser que no ha estudiado bien su país de residencia:… » ver todo el comentario