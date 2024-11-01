edición general
2 meneos
4 clics

Democracia desde la cibernética — Peter Joseph analiza su fracaso actual [ENG]

Peter Joseph analiza cómo una democracia funcional, desde un punto de vista cibernético, necesitaría organizarse de forma muy diferente a la estructura representativa actual. Describe por qué la democracia contemporánea es un fracaso catastrófico, aborda el complejo industrial del activismo, los mecanismos culturales que limitan el cambio social, la herencia social y las 4 grandes espirales de desestabilización de la economía de mercado, usando la analogía cibernética de Stafford Beer.

| etiquetas: democracia , cibernética , peter joseph , política , sociedad
2 0 0 K 17 politica
sin comentarios
2 0 0 K 17 politica

menéame