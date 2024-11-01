Demis Hassabis, un científico-místico atrapado en una guerra capitalista feroz

Un niño prodigio del ajedrez, hijo mayor de un cantautor grecochipriota y una limpiadora de Singapur, que a los dieciocho años rechazó un cheque de 500.000 libras de la industria del videojuego para estudiar informática a Cambridge. Una obsesión: la construcción de una máquina capaz de descubrir cualquier patrón en la naturaleza, una máquina que, en la imaginación de Hassabis, desvelaría los secretos del universo del mismo modo en que la diosa de la ciencia levanta el velo sobre el rostro de la madre naturaleza en la medalla del Nobel.