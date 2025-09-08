edición general
El demente portaaviones naval de Turquía [ENG]

El TCG Anadolu de Turquía combina la guerra con drones y el dominio naval en un portaaviones híbrido pionero en el mundo. Una base flotante para drones, marca un gran avance en el poder marítimo y la innovación militar.

Ripio #2 Ripio
No veo la demencia por ninguna parte.
Un base flotante para drones es una opción barata y eficaz que puede llevar a cabo multidud de misiones.
Gry #9 Gry
#8 Sánchez anunció la construcción de un portaaviones "de verdad" para España que trabajaría con aviones de combate desarrollando conjuntamente con francessss y alemanes, pero todavía está todo en el aire.

Gry #1 Gry
Es interesante lo que están haciendo los turcos con su "copia" del Juan Carlos I y más ahora que España ha renunciado a los F-35
#4 Grahml *
#1 Pero una pregunta, el otro día Sánchez dijo que no tenemos portaviones...

España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

Porque aunque es cierto que el Juan Carlos I no es comparable a cualquiera portaviones estadounidense, sigue siendo portaviones.

Otra cosa, siendo Turquía el país más armado de la OTAN después de EEUU, me extraña que "copien" a España en esto. Copiarían más a otros países más desarrollados armamentisticamente, entiendo.

PD: Los F-16 turcos aún están a pleno rendimiento por los cielos de esos lares.
Gry #6 Gry
#4 Técnicamente es un LHD, "Landing helicopter dock", podria colar como portaaviones si tuviéramos aviones capaces de aterrizar en él.

El Andoulu fue diseñado por Navantia basándose en el JC I. España es uno de los países más desarrollados en construcción naval aunque no lo parezca.
#8 Grahml *
#7 #6 Gracias por la aclaración.

:hug:

PD: Sin duda, conociendo los antecedentes, siempre será mejor ser hermano mayor que menor de Juan Carlos :troll:

Añado, #6. Y los Harrier británicos. Creo que el Juan Carlos I los tiene ( o los tuvo) en su cubierta, ¿o no es así?

Edito: Me contesto a mí mismo por tu enlace:

A la falta de la sustitución de los V-8B Harrier II Plus será un futuro portahelicópteros/portadrones
Aokromes #7 Aokromes
#4 tecnicamente, el LHD Juan Carlos I (L-61) esta calificado de portaaeronaves, un hermano menor.
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#7 No sé yo si es buena idea poner "hermano menor" y "Juan Carlos I" en la misma frase. Eso no acostumbra a terminar bien.
Casiopeo #3 Casiopeo
¿mencionan en el video que el diseño es español?
roker #5 roker
Pero aquí necesitamos sí o sí una escuadrilla de aviones que triplicaría tirando por lo bajo el propio coste del barco.
