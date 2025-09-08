El demente portaaviones naval de Turquía [ENG]  

El TCG Anadolu de Turquía combina la guerra con drones y el dominio naval en un portaaviones híbrido pionero en el mundo. Una base flotante para drones, marca un gran avance en el poder marítimo y la innovación militar.
Un base flotante para drones es una opción barata y eficaz que puede llevar a cabo multidud de misiones.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo.
Porque aunque es cierto que el Juan Carlos I no es comparable a cualquiera portaviones estadounidense, sigue siendo portaviones.
Otra cosa, siendo Turquía el país más armado de la OTAN después de EEUU, me extraña que "copien" a España en esto. Copiarían más a otros países más desarrollados armamentisticamente, entiendo.
PD: Los F-16 turcos aún están a pleno rendimiento por los cielos de esos lares.
El Andoulu fue diseñado por Navantia basándose en el JC I. España es uno de los países más desarrollados en construcción naval aunque no lo parezca.
PD: Sin duda, conociendo los antecedentes, siempre será mejor ser hermano mayor que menor de Juan Carlos
Añado, #6. Y los Harrier británicos. Creo que el Juan Carlos I los tiene ( o los tuvo) en su cubierta, ¿o no es así?
Edito: Me contesto a mí mismo por tu enlace:
A la falta de la sustitución de los V-8B Harrier II Plus será un futuro portahelicópteros/portadrones
