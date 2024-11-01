edición general
2 meneos
2 clics

Demasiados planes y pocos panes

Politicos. Que no te engañen con protocolos, proyectos, planes y más planes, porque lo que realmente hace falta son más panes para alimentar cientos de miles de bocas que malviven en el umbral de la pobreza en nuestra vilipendiada Andalucía. Más inversión real en infraestructuras básicas sanitarias, educativas, sociales y de transporte. Más inversión real para que no sigan matando a más mujeres y para que nuestros padres y abuelos no se mueran esperando la ayuda de la dependencia. ¿O podremos, de una vez por todas, echar de los escaños a los i

| etiquetas: ppsoe , corrupción politica , incompetencia politica
1 1 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 1 0 K 20 actualidad
josde #5 josde
#4 Mira todos esos seudos partidos prometen y luego no valen para nada, ahora mismo en Soria provincia se presentan 18 partidos a las elecciones, algunos son un grupo de amigos de barra de bar u otros son que no tienen nada que hacer, luego en realidad serán cuatro en CYL los que partan el bacalao y solo la mitad los que gobiernen.
0 K 20
#1 tierramar
Un día un político se muestra inquieto. Un periódico ha sacado sus vergüenzas al aire, las terribles consecuencias de su mala gestión, y varios pelos de su cabeza se rebelan contra las paladas de gomina para ponerse erectos, ojo avizor.
La antena de la supervivencia aparece sin remisión y hay que inventarse algo. Es el momento de tirar de los supuestos expertos para que elaboren rápidamente un tocho de 50 folios, copiado posiblemente de un borrador que, a su vez, plagiaba un plan errático de…   » ver todo el comentario
0 K 15
#2 tierramar *
Si no les convence ningún partido, hay una forma de vaciar los escaños de inútiles e incompetentes: votar a Escaños en Blanco: escanos.org
0 K 15
josde #3 josde *
#2 Escaños en blanco, votos tirados a la basura igual que otros muchos igual que ni pintan ni luego hacen nada
0 K 20
#4 tierramar
#3 La abstención, los votos nulos, y en blano sin más es como votar al PPSOE. Votar en blanco o votar a Escaños en blnaco es diferente, votando a escaños en blanco se restan escaños a los grandes partidos, y al dejar vacios los escaños logrados, ahorramos en sueldos y privilegios para inútiles
0 K 15

menéame