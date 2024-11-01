edición general
Demasiado viejo para el reggaetón

Aun no estoy muerto, solo estoy descolocado
Buscando un sitio para volver a empezar
¿Qué coño hacer con todos estos años?
Que como humo se volvieron a esfumar

Ya me da igual estar sobrio o colocado
Son las canciones que no paran de fumar
Se escriben solas mientras pienso en los marcianos
Y cuando acaban solo tengo que cantar

Demasiado viejo para el reggaetón
Demasiado joven para morir
Demasiado cuerdo para el rock and roll
Demasiado… loco… por ti

