Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Transparencia y contratación pública

Hemos tenido noticia, con gran satisfacción, del reciente Auto nº 544/2025, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que ha inadmitido de plano la querella presentada contra Jaime Gómez-Obregón por un contratista tecnológico del Gobierno de Cantabria. Como es sabido, Jaime Gómez-Obregón es un conocido activista en defensa de la transparencia de la contratación pública y de la lucha contra la corrupción. La querella pretendía atribuirle un delito de injurias por unos mensajes en redes sociales en los que denunciaba opacidad (...)