Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Transparencia y contratación pública

Hemos tenido noticia, con gran satisfacción, del reciente Auto nº 544/2025, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que ha inadmitido de plano la querella presentada contra Jaime Gómez-Obregón por un contratista tecnológico del Gobierno de Cantabria. Como es sabido, Jaime Gómez-Obregón es un conocido activista en defensa de la transparencia de la contratación pública y de la lucha contra la corrupción. La querella pretendía atribuirle un delito de injurias por unos mensajes en redes sociales en los que denunciaba opacidad (...)

#1 Fayer
Y así funciona esta democracia. Pocos se atreven a dar estos pasos contra el sistema sabiendo que por hacer justicia y exigir transparecia te pueden exigir 50000 euros y unos cuantos meses de preocupaciones.
reivaj01 #2 reivaj01 *
#1 A mí no me parecería mal si, al final, se multase ejemplarmente a la empresa por demandar con evidente mala fe y se compensasen costas, gastos y daños morales.
Desgraciadamente, eso no va a pasar.
