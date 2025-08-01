Demandan a Microsoft por abandonar el soporte de Windows 10

edición general
La demanda de Lawrence Klein acusa a la empresa de emplear una estrategia de obsolescencia inducida para forzar el cambio a Windows 11. Y sí, todo ello añadiendo como piedra angular las ventajas relacionadas con la IA. Su petición legal exige que se mantenga el soporte hasta que la cuota de mercado de Windows 10 caiga por debajo del 10%. La demanda plantea cuestiones relevantes sobre seguridad, derechos del consumidor y poder corporativo, todo ello en un contexto de transición tecnológica forzada y con poco margen de maniobra temporal.

Deviance #3 Deviance
ME APUNTO, DONDE HAY QUE FIRMAR !!!!!
ansiet #5 ansiet
xD xD
ansiet #1 ansiet *
Y... ¿Prosperará esta denuncia contra una de las empresas más poderosas del planeta?
Ojalá sea así y no haya que actualizar de W10 a W11.
Edit: tengo mis dudas.
#4 tpm1
#1 A lo mejor cuando se termine el juicio ya andan por windows 14.
#2 cocococo
¿Todavía hay gente que usa Windows?

$ cat /etc/*elease
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.0
ID=debian
HOME_URL="www.debian.org/";
SUPPORT_URL="www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="bugs.debian.org/";
