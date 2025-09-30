La demanda de electricidad crecerá en España entre un 33% y un 54% en los próximos cinco años

EY y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) acaban de presentar Demanda eléctrica e inversiones en la red 2025 – 2035, un estudio que analiza el potencial de la demanda eléctrica en España y la necesidad que va a haber de inversiones a realizar en la red de distribución. Los autores del informe sostienen que la demanda eléctrica nacional podría aumentar entre un 33% y un 54% para 2030,lo que estaría muy alineado con los objetivos del PNIEC, y hasta un 105% para el 2035. El crecimiento estaría impulsado por 3 grandes vectores.