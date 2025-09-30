edición general
La demanda de electricidad crecerá en España entre un 33% y un 54% en los próximos cinco años

EY y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) acaban de presentar Demanda eléctrica e inversiones en la red 2025 – 2035, un estudio que analiza el potencial de la demanda eléctrica en España y la necesidad que va a haber de inversiones a realizar en la red de distribución. Los autores del informe sostienen que la demanda eléctrica nacional podría aumentar entre un 33% y un 54% para 2030,lo que estaría muy alineado con los objetivos del PNIEC, y hasta un 105% para el 2035. El crecimiento estaría impulsado por 3 grandes vectores.

#1 Pitchford
Es cierto que en algún momento la electrificación de la economía tendrá que despegar, pero sorprenden unas previsiones de incremento de la demanda tan elevadas tras tantos años de atonía.  media
Apotropeo #2 Apotropeo
#1 poco se me hace como empecemos a conectar coches y camiones
#3 Pitchford
#2 Mucho tendrían que aumentar sus ventas estos próximos años para tener un efecto significativo a 5 años vista, pero sería magnífico.
Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 Están en proyecto un montón de centros de datos en diversas partes del país, y van a elevar la demanda muchísimo.
placeres #5 placeres
Parece la carta a los reyes magos de un productor de energia..

-¿Realmente están vendiendo un incremento del consumo del 6-10% anual? Cuando china o la india se estima al 5% y Europa estaría estancada con un 2% como lo más optimista que he visto
-¿Como va a tirar tanto la industria o es que llevan décadas de retraso frente al resto de países?
¿Las bombas de calor y nuevos coches electrico?.. ¿Pero han visto los precios de los coches y el consumo de esas bombas?
