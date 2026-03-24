Delta suspende temporalmente los beneficios de viaje para los miembros del Congreso [ENG]

A medida que el cierre parcial del gobierno avanza lentamente hacia su segundo mes, la aerolínea Delta Air Lines, con sede en Atlanta, está suspendiendo temporalmente servicios especiales para la Cámara de Representantes y el Senado. Los miembros del Congreso solían recibir acompañamiento en el aeropuerto, servicios de ‘red coat’ y más, pero ahora serán tratados como cualquier otro cliente, según informó la aerolínea. The Capital Desk, una línea de reservas de vuelos, seguirá disponible.