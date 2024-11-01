edición general
9 meneos
13 clics
Los delfines y las ballenas quedan con frecuencia, según un nuevo estudio [ENG]

Los delfines y las ballenas quedan con frecuencia, según un nuevo estudio [ENG]

Ha habido varias noticias de interacción entre ballenas y delfines en el pasado. Uno que sorprendió al público en 2004 mostraba a una ballena jorobada en Hawái levantando repetidamente a un delfín nariz de botella sobre su cabeza. Los investigadores sugirieron que un contacto tan cercano entre ballenas y delfines probablemente es muy raro, y quizá esté relacionado con comportamientos de cuidado. Pero ahora, gracias a drones, se están documentando con frecuencia otras formas de interacción.

| etiquetas: delfines , ballenas , socialización , animales
8 1 0 K 93 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 93 cultura
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Los delfines son unos salidos de mucho cuidado. No me sorprendería nada que estos encuentros fueran de índole sexual. :-*
0 K 12
azathothruna #1 azathothruna
En casual geography, un canal de youtube, puso el hashtag mas gracioso que he leido
"no orca should prosper"
xD xD xD xD xD xD xD

Las ballenas jorobadas ayudan hasta a pinguinos y focas de ataques de orcas a pesar de que las jorobadas estan en el menu
0 K 10
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Los delfines :  media
0 K 8

menéame