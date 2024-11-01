Los delfines y las ballenas quedan con frecuencia, según un nuevo estudio [ENG]

Ha habido varias noticias de interacción entre ballenas y delfines en el pasado. Uno que sorprendió al público en 2004 mostraba a una ballena jorobada en Hawái levantando repetidamente a un delfín nariz de botella sobre su cabeza. Los investigadores sugirieron que un contacto tan cercano entre ballenas y delfines probablemente es muy raro, y quizá esté relacionado con comportamientos de cuidado. Pero ahora, gracias a drones, se están documentando con frecuencia otras formas de interacción.