edición general
5 meneos
80 clics
Delfin Quispe interpreta "La ovejita"

Delfin Quispe interpreta "La ovejita"  

Delfin Quispe interpreta "La ovejita" una joya musical ecuatoriana.

| etiquetas: delfin , quispe , ovejita , lobo , no , puede , ser
5 0 0 K 56 ocio
7 comentarios
5 0 0 K 56 ocio
skaworld #5 skaworld
#3 Me gustaría retarte a un duelo a muerte para que ambos despejásemos esas dudas actuando como valedores de tan nobles plumas pero... ¿Es acaso motivo de refriega el júblio de vivir en una época tan magna para las letras, que abarca compositores de tan elevado talento como para que nosotros estemos teniendo esta discusion? Abrazame pues, hermano, pues es posible que nos dividan diferencias irreconciliables en métrica tematica y estilo, pero a ambos nos une la pasion por la nobleza en la lirica y es algo digno de festejar.
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Estoy hay que menearlo, es un monumento vivo al surrealismo. Ovejas, un zorro, el Palacio Real de Madrid, antenas y repetidores de señal, muchachas en el campo, jamelgas en un garito...
0 K 13
alfre2 #4 alfre2
Qué inteligente el lobo peruano (Lupus peruvianum), disfrazado de zorro para disimular.
0 K 12
alfre2 #6 alfre2
#4 Ahhh, era de Ecuador!! (Lupus aequatorianum). Me traicionaron las manchas!
0 K 12
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Qué cabrón, dice que la ovejita tiene miedo del lobo y pone un zorro el muy cabrón. xD
0 K 10
skaworld #2 skaworld
#1 Es una metáfora, la lírica de Delfin trabaja con figuras literarias que solo estan al alcance de auténticos eruditos en el lenguaje.

La oveja teme al lobo, pero el lobo siendo un zorro representa la eterna confrontación entre la sociedad (la oveja) dvididia entre el eros siendo el zorro y el ethos el lobo, la pasion mundana que auna la humanidad contra el implacable instinto asesino del lobo, Homo homini lupus.
2 K 36
#3 EISev *
#2 Leonardo A. es mucho mejor letrista que Delfín Quispe pero esta vez es que ni es suya la canción
1 K 25

menéame