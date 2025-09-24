edición general
18 meneos
15 clics
AEMET responde a Mazón: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar"

AEMET responde a Mazón: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar"  

El president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón calificó ayer a Jose Ángel Núñez como "jefe de las lluvias" en el Debate de Política General mientras repetía un relato centrado en una mala previsión de la propia Agencia Estatal de Metereología (Aemet) el 29 de octubre. Así que el delegado de la Aemet en al Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha defendido este miércoles en rueda de prensa la profesionalidad de Núñez y de la Aemet y ha sido tajante: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar".

| etiquetas: dana , valencia , pp , mazon
15 3 0 K 137 politica
10 comentarios
15 3 0 K 137 politica
woody_alien #2 woody_alien
"Se avisó con tiempo suficiente para actuar"

¡¡Mentira!! No daba tiempo para comer.
2 K 32
fareway #1 fareway
¿Y esta gentuza aspira a gobernar algún día? Venga ya...
1 K 28
millanin #6 millanin
#1 sacarán mayoría con vox por que podemos, Venezuela, eta, Cataluña.
0 K 8
Feindesland #8 Feindesland *
#7 Cuando venga otra riada, veremos...

:palm:

¿O te refieres a que están mamándola y recogiendo sobres? Si es eso, te entendí mal...
0 K 20
#4 beltraneja
AEMET responde otra vez. Ya lo siguiente no sería algún tipo de demanda por calumnias contra un organismo oficial y sus trabajadores?
1 K 15
pitercio #10 pitercio
Así fue y se utilizó: iba a llover, ventolear y cosas acordes con decir a la peña y a la parienta que ibas a estar ocupado mientras reservabas día de potorro en el Ventorro.
0 K 12
Feindesland #5 Feindesland
¿para construir las canalizaciones y obras públicas necesarias?
¿En serio?
¿O para enviar un SMS de meirda?

Tiempo para actuar da AHORA y nadie hace nada, joder.


:palm:
:wall:
1 K 12
millanin #7 millanin
#5 ¿Cómo que no hacen nada? Se sobrentiende todo lo que están haciendo.
0 K 8
jewel_throne #3 jewel_throne
Todavía hay que aguantar a subnormales que dicen que no se sabía......
0 K 11
#9 solojavi
Que impotencia deben sentir las personas responsables que avisaron con tiempo y ahora les están buscando las vueltas :-(
Por cierto, al menos una universidad canceló las clases precisamente por los avisos.
0 K 11

menéame