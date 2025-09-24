AEMET responde a Mazón: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar"  

El president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón calificó ayer a Jose Ángel Núñez como "jefe de las lluvias" en el Debate de Política General mientras repetía un relato centrado en una mala previsión de la propia Agencia Estatal de Metereología (Aemet) el 29 de octubre. Así que el delegado de la Aemet en al Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha defendido este miércoles en rueda de prensa la profesionalidad de Núñez y de la Aemet y ha sido tajante: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar".