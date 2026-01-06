·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9403
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7626
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
3793
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
5957
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3410
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
745
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
378
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
417
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
402
Matt Gaetz, ex candidato de Trump a fiscal general, mantuvo relaciones sexuales con una menor mientras era miembro del Congreso (Eng)
430
El Instituto Nobel explica a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere "compartirlo" con Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
15
clics
Delcy Rodríguez responde a Trump sobre su futuro: "A quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios"
La presidenta encargada de Venezuela ha respondido a las palabras de Donald Trump, que le dijo que correrá la misma suerte que Maduro si no obedece
|
etiquetas
:
delcy rodríguez
,
trump
,
dios
,
destino
5
2
0
K
72
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
72
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Spirito
*
Creo que escaramuza consensuada, teatrillo...
Todo indica que hubo una traición hacia Maduro, que su escolta (soldados de élite) fue eliminada sin que ésta diera un tiro...
En fin, teatrillo porque, si Venezuela entra en guerra civil, por ejemplo, EEUU no va poder consolidarse allí y explotar sus recursos.
4
K
51
#9
Don_Pixote
#7
oye, fíjate que estamos 100% de acuerdo por una vez
No puede ser buen presagio
0
K
8
#13
Spirito
*
#9
Me enterneces, Pixote... me enterneces.
Tras innumerables escaramuzas eternas, esto puede ser inicio de una gran amistad.
P.d.: Igual a Elenita le da un poco de pelusilla o algo.
0
K
9
#18
Don_Pixote
#13
nah no es celosa en esos aspectos
0
K
8
#19
Spirito
*
#18
¿Vive aún?
Lo digo porque no he visto perlas suyas tras la coronación de su amiguita Cori, perdón, Santa Corina Machado I, Reina Magna de Venezuela.
0
K
9
#10
cromax
*
#7
Esto mejora por momentos... Ya me había olvidado de los culebrones venezolanos y sus speech tan curiosos.
Pero parece claro que la Judas de la historia es Delcy.
Y tienes razón, a una mala, que los muertos los pongan los venezolanos.
1
K
24
#16
silencer
#7
tiene toda la pinta, sí
Ese viejo clásico de "follow the money" aqui se convierte en "follow the powah" y el powah ahora lo tiene delcy
0
K
11
#17
Spirito
#16
La cosa es que hay flecos descarnados en esa intervención de EEUU en Venezuela que, según el relato que nos cuenta la prensa occidental, son imposibles.
No lo digo yo, aunque canta a simple vista por ejemplo eso de que no hubiera un solo disparo de fuerzas armadas de Venezuela, ni de la escolta ... sino que lo mencionan profesionales de peso militar.
0
K
9
#12
pedrario
#11
seguramente sería un milagro a sus 56 años.
1
K
22
#2
Torrezzno
*
Y el Dios de Trump que! Eh! No será el Dios fascista ese que llevaron los nazis españoles? De ese Dios no se quejan? Ese no robaba oro?
0
K
20
#14
plutanasio
#2
a ver qué según Maburro Jesucristo fue crucificado por el imperio español
0
K
11
#4
CharlesBrowson
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks
1
K
18
#3
pedrario
Que se lo ha dicho un pajarito.
1
K
17
#5
dragoman
#3
ahHhhH TAL CUAL
1
K
17
#11
diablos_maiq
#3
¿momentos antes de dejarla embarazada?
0
K
11
#6
Asimismov
Mal camino Delcy. Trump se cree el Mesías de los judíos y la segunda venida para los cristianos.
0
K
12
#15
Imag0
Lo más triste es que probablemente se lo crea y todo.
0
K
12
#8
Don_Pixote
Dios = una cuenta bancaria en Suiza
0
K
8
#1
AlienRoja
Pues ya veremos si Dios decide que "el Trompetas" le pegue, o no, un tiro en la sesera.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Todo indica que hubo una traición hacia Maduro, que su escolta (soldados de élite) fue eliminada sin que ésta diera un tiro...
En fin, teatrillo porque, si Venezuela entra en guerra civil, por ejemplo, EEUU no va poder consolidarse allí y explotar sus recursos.
No puede ser buen presagio
Tras innumerables escaramuzas eternas, esto puede ser inicio de una gran amistad.
P.d.: Igual a Elenita le da un poco de pelusilla o algo.
Lo digo porque no he visto perlas suyas tras la coronación de su amiguita Cori, perdón, Santa Corina Machado I, Reina Magna de Venezuela.
Pero parece claro que la Judas de la historia es Delcy.
Y tienes razón, a una mala, que los muertos los pongan los venezolanos.
Ese viejo clásico de "follow the money" aqui se convierte en "follow the powah" y el powah ahora lo tiene delcy
No lo digo yo, aunque canta a simple vista por ejemplo eso de que no hubiera un solo disparo de fuerzas armadas de Venezuela, ni de la escolta ... sino que lo mencionan profesionales de peso militar.