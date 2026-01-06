edición general
Delcy Rodríguez responde a Trump sobre su futuro: "A quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios"

Delcy Rodríguez responde a Trump sobre su futuro: "A quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios"

La presidenta encargada de Venezuela ha respondido a las palabras de Donald Trump, que le dijo que correrá la misma suerte que Maduro si no obedece

Spirito #7 Spirito *
Creo que escaramuza consensuada, teatrillo...

Todo indica que hubo una traición hacia Maduro, que su escolta (soldados de élite) fue eliminada sin que ésta diera un tiro...

En fin, teatrillo porque, si Venezuela entra en guerra civil, por ejemplo, EEUU no va poder consolidarse allí y explotar sus recursos.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#7 oye, fíjate que estamos 100% de acuerdo por una vez

No puede ser buen presagio :troll:
Spirito #13 Spirito *
#9 Me enterneces, Pixote... me enterneces. :foreveralone:

Tras innumerables escaramuzas eternas, esto puede ser inicio de una gran amistad. 8-D

:-*

P.d.: Igual a Elenita le da un poco de pelusilla o algo. :tinfoil:
Don_Pixote #18 Don_Pixote
#13 nah no es celosa en esos aspectos
Spirito #19 Spirito *
#18 ¿Vive aún?

Lo digo porque no he visto perlas suyas tras la coronación de su amiguita Cori, perdón, Santa Corina Machado I, Reina Magna de Venezuela. :troll:
cromax #10 cromax *
#7 Esto mejora por momentos... Ya me había olvidado de los culebrones venezolanos y sus speech tan curiosos. :troll:
Pero parece claro que la Judas de la historia es Delcy.
Y tienes razón, a una mala, que los muertos los pongan los venezolanos.
silencer #16 silencer
#7 tiene toda la pinta, sí
Ese viejo clásico de "follow the money" aqui se convierte en "follow the powah" y el powah ahora lo tiene delcy
Spirito #17 Spirito
#16 La cosa es que hay flecos descarnados en esa intervención de EEUU en Venezuela que, según el relato que nos cuenta la prensa occidental, son imposibles.

No lo digo yo, aunque canta a simple vista por ejemplo eso de que no hubiera un solo disparo de fuerzas armadas de Venezuela, ni de la escolta ... sino que lo mencionan profesionales de peso militar.
pedrario #12 pedrario
#11 seguramente sería un milagro a sus 56 años.
Torrezzno #2 Torrezzno *
Y el Dios de Trump que! Eh! No será el Dios fascista ese que llevaron los nazis españoles? De ese Dios no se quejan? Ese no robaba oro?
plutanasio #14 plutanasio
#2 a ver qué según Maburro Jesucristo fue crucificado por el imperio español xD xD
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks
pedrario #3 pedrario
Que se lo ha dicho un pajarito.
dragoman #5 dragoman
#3 ahHhhH TAL CUAL
#11 diablos_maiq
#3 ¿momentos antes de dejarla embarazada? :shit:
Asimismov #6 Asimismov
Mal camino Delcy. Trump se cree el Mesías de los judíos y la segunda venida para los cristianos.
Imag0 #15 Imag0
Lo más triste es que probablemente se lo crea y todo.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Dios = una cuenta bancaria en Suiza
AlienRoja #1 AlienRoja
Pues ya veremos si Dios decide que "el Trompetas" le pegue, o no, un tiro en la sesera.
