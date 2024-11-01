edición general
Delcy Rodríguez habría entregado a Nicolás Maduro tras negociación en Qatar

Según un reportaje del diario británico The Telegraph, la actual presidenta, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, habrían sido los arquitectos de una negociación secreta en Qatar con los Estados Unidos para facilitar la entrega del mandatario.

Pertinax #1 Pertinax *
AY DELCY, QUE TE HAN PILLAO DELCY, COMO A DIOSDADO, CON EL CARRITO DE LOS HELAOS BOLIVARIANOS, DELCY.
#2 pozz
Pues al final ha sido Delcy la que ha trincado los 50 millones de recompensa :troll:
#5 Archaic_Abattoir
Tampoco es algo que me sorprenda. EEUU no está para meterse en guerras difíciles. Es más fácil sobornar a unos cuantos y quedarte el país.
En Groenlandia será igual, darán dinero a los que sea necesario y adiós Dinamarca. Aunque espero que lo hagan más elegantemente.
Seamos honestos, Dinamarca no ha sido un buen gobierno para Groenlandia.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Chorprecha, al contrario que los bomberos, entre chavistas si se pisan la manguera, algo totalmente normal en la gente malvada
