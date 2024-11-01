Delcy Rodríguez habría entregado a Nicolás Maduro tras negociación en Qatar

Según un reportaje del diario británico The Telegraph, la actual presidenta, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, habrían sido los arquitectos de una negociación secreta en Qatar con los Estados Unidos para facilitar la entrega del mandatario.
etiquetas: venezuela , eeuu , qatar , maduro , delcy
En Groenlandia será igual, darán dinero a los que sea necesario y adiós Dinamarca. Aunque espero que lo hagan más elegantemente.
Seamos honestos, Dinamarca no ha sido un buen gobierno para Groenlandia.