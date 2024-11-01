·
5

169
clics
Del GTA a tu casa
Conducción a distancia no se q más poner con eso de 50 caracteres no se me parece curiosa
coches
4
1
1
K
38
ocio
7 comentarios
4
1
1
K
38
ocio
#2
Supercinexin
El conductor hasta ahora cobraba dose mil lauros al año, brutos. El gamer cobrará bolsas de Cheetos y botellas de Coca-Cola.
2
K
34
#1
reivaj01
"El sistema plantea retos evidentes: depende de redes 5G estables y de protocolos de seguridad muy estrictos. También abre interrogantes sobre la responsabilidad en caso de accidente"
Lo más interesante del artículo.
1
K
26
#3
ingenierodepalillos
#1
Vaya lagazo, pantalla congelada, ¡hostias! ¡La culpa es del proveedor de interneeeeeeee!
0
K
12
#7
chocoleches
*
#1
No abre ningún interrogante, en caso de accidente la responsabilidad es del que lo conduce a distancia. (y si hay un fallo técnico o mecánico de la empresa). En estos coches será incluso más fácil porque lo tienen todo grabado.
0
K
12
#5
frg
Una nueva normativa en Alemania permitirá que los coches de alquiler se conduzcan a distancia, un paso intermedio frente a los robotaxis autónomos
¿Cómo que una fase intermedia? ¿Nadie se acuerda del programa, creo que de Apple, que trascribïa correos desde el micrófono? Si unos indios pueden sustituir a un programa, una legión de exclavos en el tercer mundo pueden ser el coche autónomo.
1
K
19
#6
Asnaeb
Buena entradilla, útil y descriptiva.
0
K
11
#4
Aaaa3
Quien haya tenido esta idea me parece que poco ha tocado el simracing junto a otra gente.
Se vienen tryhardeos en las calles.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
