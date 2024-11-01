edición general
Del GTA a tu casa

Conducción a distancia no se q más poner con eso de 50 caracteres no se me parece curiosa

Supercinexin #2 Supercinexin
El conductor hasta ahora cobraba dose mil lauros al año, brutos. El gamer cobrará bolsas de Cheetos y botellas de Coca-Cola.
reivaj01 #1 reivaj01
"El sistema plantea retos evidentes: depende de redes 5G estables y de protocolos de seguridad muy estrictos. También abre interrogantes sobre la responsabilidad en caso de accidente"
Lo más interesante del artículo.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 Vaya lagazo, pantalla congelada, ¡hostias! ¡La culpa es del proveedor de interneeeeeeee!
#7 chocoleches *
#1 No abre ningún interrogante, en caso de accidente la responsabilidad es del que lo conduce a distancia. (y si hay un fallo técnico o mecánico de la empresa). En estos coches será incluso más fácil porque lo tienen todo grabado.
frg #5 frg
Una nueva normativa en Alemania permitirá que los coches de alquiler se conduzcan a distancia, un paso intermedio frente a los robotaxis autónomos

¿Cómo que una fase intermedia? ¿Nadie se acuerda del programa, creo que de Apple, que trascribïa correos desde el micrófono? Si unos indios pueden sustituir a un programa, una legión de exclavos en el tercer mundo pueden ser el coche autónomo.
Asnaeb #6 Asnaeb
Buena entradilla, útil y descriptiva.
#4 Aaaa3
Quien haya tenido esta idea me parece que poco ha tocado el simracing junto a otra gente.
Se vienen tryhardeos en las calles.
