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¿Dejarías tu portátil desatendido en una cafetería de este país?

Vouch Atlas es un estudio decididamente poco científico sobre el miedo: el miedo a que te roben el portátil. La pregunta es: «¿Dejarías tu portátil sin vigilancia en una cafetería de aquí durante 10 minutos?», y las respuestas hablan por sí solas. Los antárticos se muestran muy seguros respecto a la seguridad de los portátiles que se dejan en las cafeterías de allí.

| etiquetas: cafetería , robo , portátil
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1 comentarios
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Meneanauta #1 Meneanauta *
Estando de viaje en Noruega (me ocurrió en Lofoten) olvidé el móvil en el banco de un parque. Me di cuenta a la mañana siguiente, al despertar quise hacer uso de él y caí en que me lo dejé en ese parque. Fui a buscarlo hacia las 9 de la mañana y allí estaba. En el banco donde lo dejé.
Me sorprendió muchísimo.
En Japón tengo entendido que ni en las entradas del metro atan las bicis.
Una actitud totalmente envidiable.
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menéame