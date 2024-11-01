¿Dejarías tu portátil desatendido en una cafetería de este país?

Vouch Atlas es un estudio decididamente poco científico sobre el miedo: el miedo a que te roben el portátil. La pregunta es: «¿Dejarías tu portátil sin vigilancia en una cafetería de aquí durante 10 minutos?», y las respuestas hablan por sí solas. Los antárticos se muestran muy seguros respecto a la seguridad de los portátiles que se dejan en las cafeterías de allí.