"Me dejaba manipular por un sueldo a final de mes": por qué la hostelería no se moviliza ante la precariedad

Lucía lleva un mes comiendo de pie durante su turno. Tiene 20 años, es universitaria y cada verano desde que tenía 16 trabaja para poder ahorrar. Actualmente es camarera en un beach club en Puerto Banús, una zona de turismo de lujo ubicada en Marbella (Málaga). En muchas ocasiones, ni siquiera le permiten tener ningún tipo de descanso en su jornada de ocho horas. "Mi encargada ha llegado a decirme que me secase las lágrimas para que los jefes no me vean llorar por las cámaras", cuenta tras relatar diversas irregularidades que se suman al...