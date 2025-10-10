edición general
17 meneos
95 clics
"Deja de hablar de ETA y Sarajevo": el plan definitivo de Miguel Maldonado para que Ayuso deje de evadir preguntas

"Deja de hablar de ETA y Sarajevo": el plan definitivo de Miguel Maldonado para que Ayuso deje de evadir preguntas

Hay que hacer con ella como con los niños. Imagína que entras en su cuarto, está todo revuelto y le dices que recoja todo, que si no, no sale al parque". En un primer momento, el niño le dirá que no quiere hacerlo y romperá a llorar para evitar el castigo. Entonces, el adulto lo que tiene que quedarse callado un rato hasta que acabe de llorar: "Cuando haya terminado, le vuelves a explicar que tiene que recoger la habitación y, ya de paso, que responda a la pregunta de por qué la Universidad Complutense ha pedido un crédito para financiarse.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , eta
14 3 0 K 215 ocio
9 comentarios
14 3 0 K 215 ocio
camvalf #2 camvalf
Porque así los tiene por los huevos y acceden a participar como acusación particular contra la mujer de P. Sánchez, digo yo.
0 K 10
#7 atrompicones
Supongo que por sugerencia de su asesor Miguel Angel Rodriguez (el de "El novio de Ayuso es un señor honorable") hace declaraciones conflictivas que suscitan barullo y provocación para distraer y que pasen desapercibidos sus tejemanejes, chanchullos y maquinaciones, tratando de conseguir y consiguiendo traspasar los recursos públicos que gestiona a manos amigas privadas.
0 K 10
#8 atrompicones
Mientras los tontos útiles la votan, y oiga tan contentos y orgullosos.
0 K 10
#1 Jodere
Y si falla eso el 155 de la constitución y todo arreglado.
0 K 7
pepel #4 pepel
#1 Entonces tendrá que hablar de "un ciudadano particular".
0 K 20
#6 Jodere
#4 No, con eso se corta todo de raiz.
0 K 7
ElBeaver #3 ElBeaver
Sobre lo de Yugoslavia, la ultraizquierda siempre está a favor de los genocidas serbios.
0 K 7
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Y rabiando por el nobel de la paz.
1 K 15
ElBeaver #9 ElBeaver
#5 Rusia cuenta con numerosas figuras destacadas que podrían recibir reconocimiento, pero muchas de ellas están encarceladas. Respecto al conflicto entre Israel y Palestina, no identifico a ninguna personalidad prominente que esté trabajando activamente en promover negociaciones justas y razonables, acuerdos que ambas partes, tanto israelíes como palestinos, puedan considerar beneficiosos. Admiro profundamente a los palestinos que tienen la paciencia de vivir en Israel y soportar a los extremistas israelíes que actúan de manera intolerante, sin recurrir a las armas.
0 K 7

menéame