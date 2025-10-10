"Deja de hablar de ETA y Sarajevo": el plan definitivo de Miguel Maldonado para que Ayuso deje de evadir preguntas

Hay que hacer con ella como con los niños. Imagína que entras en su cuarto, está todo revuelto y le dices que recoja todo, que si no, no sale al parque". En un primer momento, el niño le dirá que no quiere hacerlo y romperá a llorar para evitar el castigo. Entonces, el adulto lo que tiene que quedarse callado un rato hasta que acabe de llorar: "Cuando haya terminado, le vuelves a explicar que tiene que recoger la habitación y, ya de paso, que responda a la pregunta de por qué la Universidad Complutense ha pedido un crédito para financiarse.