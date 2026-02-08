La degradación de un barrio de Valencia

En la actualidad todo parece indicar que la política urbanística va en sentido contrario, favoreciendo la gentrificación y manifestando gran entusiasmo por el negocio del turismo. Ello solo se explica desde una mentalidad provinciana, la de políticos que nunca amaron demasiado la ciudad de València y para quienes tan solo una oportunidad.
Por otro lado 100 millones de turistas x 3 días VS 2 millones de inmigrantes x 365 días... ejem. (#_1)
La gente se alarma por 1'9 millones de inmigrantes pero casi 100 millones de turistas es un fracaso dicho hasta por los del propio sector, que señala que se debería buscar menos turistas y más turismo de calidad