La degradación de un barrio de Valencia

En la actualidad todo parece indicar que la política urbanística va en sentido contrario, favoreciendo la gentrificación y manifestando gran entusiasmo por el negocio del turismo. Ello solo se explica desde una mentalidad provinciana, la de políticos que nunca amaron demasiado la ciudad de València y para quienes tan solo una oportunidad.

Los inmigrantes se quedan y en muchos casos aportan poco... los turistas son temporales y aportan, normalmente.

Por otro lado 100 millones de turistas x 3 días VS 2 millones de inmigrantes x 365 días... ejem. (#_1)
Veis como el turismo nos está destruyendo como país, como sociedad. Como hay que espantar a los turistas en redes

La gente se alarma por 1'9 millones de inmigrantes pero casi 100 millones de turistas es un fracaso dicho hasta por los del propio sector, que señala que se debería buscar menos turistas y más turismo de calidad
