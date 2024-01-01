Déficit de EE. UU. sube a 291.000 millones de dólares en julio pese al repunte de ingresos por aranceles [ENG]

El déficit presupuestario del gobierno de EE. UU. creció casi un 20% en julio hasta los 291.000 millones de dólares, a pesar de un aumento de casi 21.000 millones en la recaudación de aranceles aduaneros derivados de los gravámenes del presidente Donald Trump, debido a que los gastos crecieron más rápido que los ingresos, informó el martes el Departamento del Tesoro. El déficit de julio aumentó un 19%, o 47.000 millones de dólares, respecto a julio de 2024.