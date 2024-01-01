edición general
Déficit de EE. UU. sube a 291.000 millones de dólares en julio pese al repunte de ingresos por aranceles [ENG]

El déficit presupuestario del gobierno de EE. UU. creció casi un 20% en julio hasta los 291.000 millones de dólares, a pesar de un aumento de casi 21.000 millones en la recaudación de aranceles aduaneros derivados de los gravámenes del presidente Donald Trump, debido a que los gastos crecieron más rápido que los ingresos, informó el martes el Departamento del Tesoro. El déficit de julio aumentó un 19%, o 47.000 millones de dólares, respecto a julio de 2024.

themarquesito #4 themarquesito
Lo peor va a ser cuando la administración tenga que devolver un porrón de miles de millones en aranceles cuando los tribunales los decreten como inconstitucionales, ya que el poder para crear impuestos es exclusivo del Congreso
ubiquae #7 ubiquae
#4 devolver dice... :-D
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
DOGE lo solucionará
Heni #1 Heni *
También ayuda que muchas empresas y algún que otro particular, hiceron compras para lo que resta del año, hicieron acopio.

Nota: muchos de los aranceles se activaron a principios de agosto aunque llevaban meses anunciados
#2 giputxilandes
#1 no se refiere a la balanza comercial. Se refiere al déficit de la hacienda yankee.
Heni #5 Heni *
#2 Me refiero al aumento de 21.000 millones en la recaudacion, que puede no ser tan elevada en los siguientes meses ya que aunque muchos aranceles aún no estaban activados, muchas empresa adelantaron compras. Vamos, que el déficit aún puede empeorar lo que queda de año
#8 giputxilandes
#5 es que no tiene mucho sentido ni con tu aclaración. Porque si adelantaron es para pagar menos aranceles, una vez terminen con el almacén tendrán que pagarlos, a mayor precio, por lo que esos 21MM deberían aumentar en todo caso.

Otra cosa es que la economía se vaya a la mierda y nadie importe nada, no tengan turismo externo ni interno, se contraiga todo....

Pero en condiciones de mantenerse la economía como está, los aranceles subirán precisamente porque las empresas adelantaron las compras.

#6 entiendo que sí, aunque en yankeelandia no existe un VAT, hay cientos por estado, sector... un pifostio.
#6 R2dC
#2 Y ahí no influye el VAT o algo?

Ahora Big Balls se encarga de recortar gasto para resolver el problema.
