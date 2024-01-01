Déficit de EE. UU. sube a 291.000 millones de dólares en julio pese al repunte de ingresos por aranceles [ENG]

El déficit presupuestario del gobierno de EE. UU. creció casi un 20% en julio hasta los 291.000 millones de dólares, a pesar de un aumento de casi 21.000 millones en la recaudación de aranceles aduaneros derivados de los gravámenes del presidente Donald Trump, debido a que los gastos crecieron más rápido que los ingresos, informó el martes el Departamento del Tesoro. El déficit de julio aumentó un 19%, o 47.000 millones de dólares, respecto a julio de 2024.
Nota: muchos de los aranceles se activaron a principios de agosto aunque llevaban meses anunciados
Otra cosa es que la economía se vaya a la mierda y nadie importe nada, no tengan turismo externo ni interno, se contraiga todo....
Pero en condiciones de mantenerse la economía como está, los aranceles subirán precisamente porque las empresas adelantaron las compras.
#6 entiendo que sí, aunque en yankeelandia no existe un VAT, hay cientos por estado, sector... un pifostio.
Ahora Big Balls se encarga de recortar gasto para resolver el problema.