El déficit comercial de bienes a su nivel máximo a pesar de los aranceles en EEUU

El saldo comercial apenas mejora un 0,2% pese al cambio del paradigma impulsado por Trump.

La propaganda arancelaria de Trump no parece haber solucionado aún el problema del enorme déficit comercial que buscaba subsanar, aunque es cierto que desde que se aprobaron los gravámenes en abril se percibe una ligera moderación del agujero comercial en comparación con 2024, pero muy lejos aún de las cifras de hace tres años.



El saldo comercial está formado, por un lado, por el déficit del comercio de bienes, que el año pasado alcanzó un máximo históri