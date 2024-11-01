·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16990
clics
Peter acabó con Podemos
8567
clics
Esto debería estar prohibido
4858
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5400
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5183
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
605
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
541
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
398
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
521
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
447
Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
28
clics
Defensa plantea adquirir una versión europea del misil contracarro Spike sin componentes israelíes, fabricada por la checa CSG
La secretaria de Estado de Defensa en su intervención ha concretado que también participarán otras compañías de País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Aragón y Castilla La Mancha
|
etiquetas
:
defensa
,
spike
,
sin
,
componentes
,
israelíes
15
4
0
K
210
DEFENSA
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
0
K
210
DEFENSA
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Chequia es USrael dentro de Europa. Miras sus políticas y sus declaraciones y lo ves claro.
Misiles contracarro es algo que podría hacer, mejor o peor, una Empresa Nacional de Armas, S.A., y tan contentos todos. No hablamos de fabricar vehículos espaciales ni nada por el estilo. Que, si te pones, también los haces.
0
K
18
#2
espartino
*
El mells checo lo fabrica el consorcio EuroSpike GmbH. formado por: Diehl Defence y Rheinmetall.... y Rafael (el mismo fabricante del spike).
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Misiles contracarro es algo que podría hacer, mejor o peor, una Empresa Nacional de Armas, S.A., y tan contentos todos. No hablamos de fabricar vehículos espaciales ni nada por el estilo. Que, si te pones, también los haces.