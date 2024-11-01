edición general
Defensa plantea adquirir una versión europea del misil contracarro Spike sin componentes israelíes, fabricada por la checa CSG

Defensa plantea adquirir una versión europea del misil contracarro Spike sin componentes israelíes, fabricada por la checa CSG

La secretaria de Estado de Defensa en su intervención ha concretado que también participarán otras compañías de País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Aragón y Castilla La Mancha

Supercinexin
Chequia es USrael dentro de Europa. Miras sus políticas y sus declaraciones y lo ves claro.

Misiles contracarro es algo que podría hacer, mejor o peor, una Empresa Nacional de Armas, S.A., y tan contentos todos. No hablamos de fabricar vehículos espaciales ni nada por el estilo. Que, si te pones, también los haces.
espartino
El mells checo lo fabrica el consorcio EuroSpike GmbH. formado por: Diehl Defence y Rheinmetall.... y Rafael (el mismo fabricante del spike).
