En defensa de un ocio popular

El anuncio del Ajuntament de Barcelona de poner en marcha un plan piloto para abrir un centro cívico en horario nocturno y destinarlo a actividades de ocio juvenil podría parecer, a primera vista, una iniciativa modesta, casi técnica. Un equipamiento público que amplía horarios, una oferta cultural alternativa al bar y a la discoteca, una respuesta institucional a las quejas por el ruido y al agotamiento de un modelo de ocio excesivamente vinculado al alcohol y al turismo.

2 comentarios
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Me suena haber tenido una conversación relacionada esta en un evento festivalero en mi centro
- ¿Se podrá beber alcohol en el evento?
- Para nada. No se puede beber en el centro
- Bien, bien. Ya vendrán bebidos de antes o lo harán en los alrededores
Y así fue
No se ha vuelto a hacer
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 "No se ha vuelto a hacer"
Perfecto, ahora beberán, vete tú a saber dónde, y en qué condiciones...
Eres una gran profesional del mundo juvenil, sin lugar a dudas.

En mis años mozos, toda la chavalada del pueblo estaba bebiendo cerveza en un centro social del pueblo, los fines de semana.
¿Era lo ideal ? Quizás no, pero estábamos todos ubicables y controlados.
Si hubiesen cerrado eso, buena suerte encontrándonos desperdigados, posiblemente por el campo.
