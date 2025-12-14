En defensa de un ocio popular

El anuncio del Ajuntament de Barcelona de poner en marcha un plan piloto para abrir un centro cívico en horario nocturno y destinarlo a actividades de ocio juvenil podría parecer, a primera vista, una iniciativa modesta, casi técnica. Un equipamiento público que amplía horarios, una oferta cultural alternativa al bar y a la discoteca, una respuesta institucional a las quejas por el ruido y al agotamiento de un modelo de ocio excesivamente vinculado al alcohol y al turismo.
| etiquetas: ocio , popular , clases sociales , ciudad , autoorganización
- ¿Se podrá beber alcohol en el evento?
- Para nada. No se puede beber en el centro
- Bien, bien. Ya vendrán bebidos de antes o lo harán en los alrededores
Y así fue
No se ha vuelto a hacer
Perfecto, ahora beberán, vete tú a saber dónde, y en qué condiciones...
Eres una gran profesional del mundo juvenil, sin lugar a dudas.
En mis años mozos, toda la chavalada del pueblo estaba bebiendo cerveza en un centro social del pueblo, los fines de semana.
¿Era lo ideal ? Quizás no, pero estábamos todos ubicables y controlados.
Si hubiesen cerrado eso, buena suerte encontrándonos desperdigados, posiblemente por el campo.