La defensa de Aitana Sánchez-Gijón de la sanidad pública

Aitana Sánchez-Gijón se sentó esta semana en el sofá de Late Xou con Marc Giró para presentar la segunda temporada de la serie Respira, que se centra en el día a día de un equipo de médicos. Además, la actriz ha recibido la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de Honor, consolidándose como una de las actrices más destacadas de nuestro cine.