La defensa de Aitana Sánchez-Gijón de la sanidad pública

Aitana Sánchez-Gijón se sentó esta semana en el sofá de Late Xou con Marc Giró para presentar la segunda temporada de la serie Respira, que se centra en el día a día de un equipo de médicos. Además, la actriz ha recibido la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de Honor, consolidándose como una de las actrices más destacadas de nuestro cine.

#5 laruladelnorte
El vídeo está chulísimo y la serie es buenísima.
#1 alcama
Pues precisamente ella dio a luz en una clinica privada , Centro Médico Acuario
www.cemclinicas.com/centro-medico-acuario

Por lo que sea, nuestros actores defienden la sanidad publica pero luego van a la privada  media
#2 elgranpilaf
#1 Bueno, si se la puede pagar, pues que se la pague. También querrá que la gente que no se puede pagar un seguro privado tenga un buen servicio público. No lo veo contradictorio. Me parece loable. Además, si tiene mucho dinero, que no lo sé, me imagino que también pagará muchos impuestos, que tampoco lo sé, y querrá que ese dinero se invierta en sanidad pública. A mí no me parece mal, no se a tí
#4 alcama
#3 #2 Claro, engordando el negocio de la privada está defendiendo lo publico, claro que sí guapi
Es como si defiendo el transporte publico pero para vosotros: yo en mi coche hasta la puerta del trabajo. Pero me honra defender el transporte publico, claro
#3 omega7767
#1 una cosa no contradice la otra

De hecho le honra que una persona que no necesita la sanidad pública porque tiene los recursos de sobra para vivir de la privada, todavia defiende lo público
