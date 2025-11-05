La defensa de Aitana Sánchez-Gijón de la sanidad pública

Aitana Sánchez-Gijón se sentó esta semana en el sofá de Late Xou con Marc Giró para presentar la segunda temporada de la serie Respira, que se centra en el día a día de un equipo de médicos. Además, la actriz ha recibido la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de Honor, consolidándose como una de las actrices más destacadas de nuestro cine.
| etiquetas: aitana sánchez-gijón , sanidad pública , serie , marc giró
Por lo que sea, nuestros actores defienden la sanidad publica pero luego van a la privada
Es como si defiendo el transporte publico pero para vosotros: yo en mi coche hasta la puerta del trabajo. Pero me honra defender el transporte publico, claro
De hecho le honra que una persona que no necesita la sanidad pública porque tiene los recursos de sobra para vivir de la privada, todavia defiende lo público