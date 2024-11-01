edición general
Defensa adjudica a TRC un contrato para el mantenimiento de las redes críticas por 17 millones

La adjudicación forma parte de un acuerdo marco de más de 56 millones para la operatividad de las Fuerzas Armadas

#1 Chiapela *
para esto sí hay dinero para mantenimiento...


Jamás volveré a votar a ese partido de derechas llamado PSOE
