'Deepfakes', encuestas falsas y múltiples campañas de desinformación: así está Rusia intentando interferir en las elecciones de Moldavia de este domingo

Este domingo 28 de septiembre Moldavia celebra elecciones parlamentarias Desde abril de este año las campañas de desinformación procedentes del Kremlin han sido masivas y cada vez más sofisticadas A esto hay que añadir las amenazas híbridas: pago por protestas, encuestas ilegales para manipular el voto o difusión de deepfakes y otras campañas de desinformación Esto podría determinar el resultado de las elecciones: con una ciudadanía dividida entre el partido de la presidenta, Maia Sandu, y el bloque pro-ruso, y con un 26,6% de los votantes...