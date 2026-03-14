El declive del salmón en España: de rey de los ríos a su posible extinción

Entre los años 40 y 80 del siglo pasado, las capturas de salmón atlántico en Asturias oscilaban entre 4.000 y 8.000 al año. En 2015, la cifra bajó a 1.000 ejemplares; en 2025 fueron 128. En Cantabria y Galicia pasa igual
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En mi pueblo, mi abuelo abría las compuertas de un molino y cargaba un carro de vacas lleno de anguilas que iba vender a Lugo.
La riqueza de ríos y lagunas era inmensa hace 100 años. Truchas, salmón, anguilas, patos, gansos....