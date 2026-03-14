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El declive del salmón en España: de rey de los ríos a su posible extinción

El declive del salmón en España: de rey de los ríos a su posible extinción

Entre los años 40 y 80 del siglo pasado, las capturas de salmón atlántico en Asturias oscilaban entre 4.000 y 8.000 al año. En 2015, la cifra bajó a 1.000 ejemplares; en 2025 fueron 128. En Cantabria y Galicia pasa igual

| etiquetas: españa , galicia , cantabria , asturias , salmón , extinción , declive , pesca
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5 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
#4 rbrn
#3 No, son los juegos de rol.
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ombresaco #1 ombresaco
... y la culpa, de los cormoranes
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 ahora han ampliado los enemigos del salmón, resulta que las lubinas en alta mar las culpables
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ombresaco #3 ombresaco
#2 ¿y los videojuegos violentos no tienen nada que ver?
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IrMaNDiÑo #5 IrMaNDiÑo
En 1920, en APontenova, (Lugo), los empleados de una mina a las orillas del río Eo, exigieron en su convenio colectivo que en el comedor de la mina no se pondría salmón más de cinco días a la semana.
En mi pueblo, mi abuelo abría las compuertas de un molino y cargaba un carro de vacas lleno de anguilas que iba vender a Lugo.
La riqueza de ríos y lagunas era inmensa hace 100 años. Truchas, salmón, anguilas, patos, gansos....
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