Declarados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís en Catalunya

Se suman a los dos casos detectados viernes en Bellaterra, en plena sierra de Collserola. Estos cuatro nuevos casos todavía no han podido ser confirmados por el laboratorio de referencia, el Central de Veterinaria de Algete (Madrid), donde el viernes se confirmó la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994. Pero el conseller Òscar Ordeig ha afirmado en una entrevista en "Rac1" que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales sí han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva desde......