edición general
4 meneos
26 clics
Declarado improcedente el despido de una empleada que era pareja de su jefe en secreto

Declarado improcedente el despido de una empleada que era pareja de su jefe en secreto

Relevante sentencia en las arenas movedizas de las relaciones amorosas en el trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha confirmado la improcedencia del despido de una comercial de la empresa SRCL Consenur SL (Stericycle), mercantil dedicada a la gestión de residuos industriales y médicos, tras destaparse que mantenía una relación con su jefe. Este manager, precisamente, fue el que dio visto bueno a su contratación cuando ya eran pareja.

| etiquetas: el , mero , incumplimiento , del , protocolo , interno , de , la , empresa , no , es , moti
3 1 0 K 35 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
Cantro #1 Cantro
Dale otra vuelta a esas etiquetas ?(

Sugiero "laboral, despido, relaciones en el trabajo"

O, si tienes el día juguetón

"Él me contrató y hasta el fon..."

Pensándolo bien, quédate sólo con la primera sugerencia
2 K 34
Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 do me la met...
1 K 22
BastardWolf #3 BastardWolf
#1 fue a por trabajo y le comieron lo de abajo
0 K 12
Dene #5 Dene *
De la noticia, me quedo con que al final, despiden a la chica y no al jefe... cuando es él quien mas responsabilidad tiene.
Por otro lado, eso de que la normativa interna obligue a comunicar relaciones ... su puta madre! lo que yo haga en mi tiempo libre es mío y no tengo por qué notificarlo a nadie de mi empresa, por 1000 documentos internos que lo digan.
0 K 12
#4 PerritaPiloto
Lo de siempre. El escrito de despuno no está lo suficientemente bien detallado. Yo de todas maneras hubiera despedido al jefe por seleccionar a la persona que llevaba un año siendo su pareja. Ella no tiene ante see hacer la entrevista que hay una política sobre relaciones personales en la empresa, pero él si que la ha firmado.

Simplemente cambiando a la mujer de departamento, o de jefe llevándola a otro puesto para el que también valga hubiese sido suficiente. Y al jefe le hubiese puesto una falta muy grave y le hubiese sancionado con días sin empleo y sueldo.
0 K 9

menéame