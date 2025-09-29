Declarado improcedente el despido de una empleada que era pareja de su jefe en secreto

Relevante sentencia en las arenas movedizas de las relaciones amorosas en el trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha confirmado la improcedencia del despido de una comercial de la empresa SRCL Consenur SL (Stericycle), mercantil dedicada a la gestión de residuos industriales y médicos, tras destaparse que mantenía una relación con su jefe. Este manager, precisamente, fue el que dio visto bueno a su contratación cuando ya eran pareja.