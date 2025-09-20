La declaración íntegra del hijo de Negreira: "El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto"

Las respuesta de Javier Enríquez ante la juez del 'caso Negreira' el pasado jueves que refuerzan la acusación de corrupción deportiva al FC Barcelona. Describió a su padre como "agresivo y autoritario" y afirmó que le parecía "increíble" y "poco ético" los 7,5 millones de euros pagados por el club.
Según la wiki, esto dura del 93 al 2018 y los campeones son:
F. C. Barcelona 13
Real Madrid C. F. 8
Atlético de Madrid 2
Valencia C. F. 2
R. C. Deportivo 1
Mucho mejor lo de Plaza. 10 años eligiendo árbitros, 9 campeonatos del Madrid. El otro es del Atleti.