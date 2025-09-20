edición general
La declaración íntegra del hijo de Negreira: "El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto"

Las respuesta de Javier Enríquez ante la juez del 'caso Negreira' el pasado jueves que refuerzan la acusación de corrupción deportiva al FC Barcelona. Describió a su padre como "agresivo y autoritario" y afirmó que le parecía "increíble" y "poco ético" los 7,5 millones de euros pagados por el club.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Yo del Barsa pedía la devolución del dinero.

Según la wiki, esto dura del 93 al 2018 y los campeones son:
F. C. Barcelona 13
Real Madrid C. F. 8
Atlético de Madrid 2
Valencia C. F. 2
R. C. Deportivo 1


Mucho mejor lo de Plaza. 10 años eligiendo árbitros, 9 campeonatos del Madrid. El otro es del Atleti.
SVSRTZ #2 SVSRTZ *
#1 Si claro, solo que lo de Plaza no hay ni una sola prueba mas que la declaración de un ex arbitro, ese ex arbitro fue un tal Antonio Camacho que estaba involucrado en el llamado "Caso Camacho", una presunta trama de corrupción arbitral en la que se vio implicado el FC Barcelona. Según los reportes, un directivo del Barcelona, Xavier Amat, intentó sobornar a un árbitro mediante Camacho en 1973. Pero no hay más evidencia que las palabras de un ex arbitro corrupto que confirmen que Plaza hiciera tal declaración.
