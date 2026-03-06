edición general
La decisión de restaurar en el trono a Reza Pahlevi es de Israel

El grado de infiltración del Mossad y de la CIA en la estructura del poder iraní no tiene precedentes. De hecho, el objetivo principal de la invasión de Irak en 2003 era convertir ese país en su gran embajada en Oriente Medio y en la base principal de la CIA. La opción de colocar a un personaje como Reza Pahlevi en el trono es la más fuerte porque es la apuesta decidida de Israel. Quizá para EEUU no sea tan importante ya que su conocimiento de la realidad social de Irán es prácticamente nulo.

Sergio_ftv
Que el personajillo títere, al igual que su padre, se pase por aquellos lares a darse un baño de multitudes.
Verdaderofalso
Como mola esto de poner en el poder a quien le sale de los huevos a uno no? xD
#5 Mengüi
#4 Dermocracia
HeilHynkel
¿No había por ahí un refrán de un oso y su piel?
#6 Mandri20
Vaya tiparraca. 20.000 muertos en las manis sin aportar pruebas. Todo sale de ONGs financiadas a través de la NED, se han inventado todas las cifras... Vergüenza ajena.

Además, que coño hablan sobre el líder. IRÁN HACE DIAS QUE YA HA NOMBRADO AL SUCESOR DE ALÍ JAMENEI: ES SU HIJO MAYOR.

El nuevo Ayatolá coje el cargo con el padre, la madre, la hermana y la mujer asesinados por los bombardeos de Israel y EEUU del 28 de febrero. Se van a enterar de lo que vale un peine. Este tio viene del núcleo duro de la Guardia Revolucionaria, es un militarista y no se va a andar con rodeos como su padre.

Lo primero que ha hecho es anunciar la Jihad Islámica contra Israel y EEUU. Esto no ha hecho más que empezar.
cromax
#6 Oye, que lo mismo sabes tú más que esta mujer que tiene línea directa con gente en Irán, habla persa, nació allí y es analista internacional.
Si es así ilumínanos con tu sapiencia. :troll:
#8 Mandri20
#7 Abascal vive en España y miente más que habla. Que tendrá que ver.
