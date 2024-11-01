Decirle "gracias" o "por favor" a la IA consume una gran cantidad de electricidad, agua y dinero [ITA]

Los prompts educados han demostrado generar respuestas más precisas y claras. Sin embargo, decirle "gracias" o "por favor" a la IA tiene un costo ya que cada caracter suma al consumo de energía. Para hacernos una idea generar un texto consume 0.3Wh, generar una imagen 1.7Wh y un video corto de 6 segundos 115Wh. En comparación, cargar un smartphone consume 15Wh (60Wh en caso de que sea un ordenador). Además está el agua para refrigerar los servidores. Así pues, un mail de 100 palabras escrito por ChatGPT consume más de 1/2 litro de agua.