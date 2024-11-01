Decide seguir viviendo en casa de sus padres «para librar la batalla cultural»

Aunque tenía la posibilidad de alquilar un estudio interior en las afueras de Madrid, Enrique Anchoas, de 27 años, ha decidido seguir viviendo en casa de sus padres «para librar la batalla cultural». Considerando que, si ellos se quedan y él se va, «estaríamos perdiendo todos», Enrique ha optado por no mudarse e intentar convencer a sus padres, entre otras cosas, de que la intervención del Estado en el precio de la vivienda es necesaria.