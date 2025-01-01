edición general
Decenas de trabajadores del metro de Londres, en riesgo de deportación por los nuevos requisitos migratorios

Más de 60 empleados del metro de Londres podrían ser deportados por los nuevos requisitos para obtener visado de trabajo en Reino Unido.

#2 tyrrelco
Esos hjdlg Bretaña que están en el gobierno, se llaman a si mismos laboristas, te ties qué reír.
#3 Narmer
El enésimo ejemplo de la cargada que ha sido el Brexit y que demuestra, una vez más, que no había ningún plan y que van improvisando aún 9 años después de la votación. Puto Cameron.
#1 ElBeaver
trabajar en la TFL es siempre un buen chollo
