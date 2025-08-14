edición general
Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia

Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques

alpoza #1 alpoza
Leo pirateados y me imagino pasaportes falsificados... lo que han sido pirateados (y robados los datos de los pasaportes) han sido los sistemas donde almacenan la información de los clientes.
OdaAl #2 OdaAl
#1 Por eso no deben guardar copia, solo los datos indispensables.

alpoza #3 alpoza
#2 y mucho menos fotocopia... al menos aquí en España: En España, los hoteles no pueden legalmente pedir una copia del DNI o pasaporte a los clientes, ni fotocopiar estos documentos, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
