Decenas de miles de israelíes abandonan su patria rumbo a Grecia, Chipre y Portugal

Varios miles venden sus propiedades y se trasladan a Grecia, Chipre y Portugal ya sea por sus hijos para que crezcan con una infancia tranquila o porque consideran que ya no hay democracia en el Gobierno de Netanyahu. "La razón principal de mi decisión fueron mis hijos. Se merecen una infancia como la de cualquier otro niño del mundo. No quiero que se preocupen por la guerra, preguntando si tenemos una habitación segura o si nos bombardearán y oirán sirenas", dice esta ingeniera israelí. Más de 10.000 israelíes se han trasladado a Grecia

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
mis hijos. Se merecen una infancia como la de cualquier otro niño del mundo. No quiero que se preocupen por la guerra

20 mayo 2025: 14.000 bebés al borde de la muerte inminente, según la ONU
www.bbc.com/mundo/articles/czxyy161g6vo.amp  media
balancin #2 balancin
Eso es una muy mala noticia
Dene #7 Dene
Aquí que no vengan >:-( >:-(
#9 Lusco2
#7 Pagan bien, en mi aldea están moviendo el mercado inmobiliario. Shalom
#6 UNX
¿Cómo es que no estamos viendo noticias sobre una crisis de refugiados en la UE?
¿Será que si son blancos y ricos no importa cuantos sean ni lo que han hecho?
joffer #4 joffer
Donde están las leyes fronterizas y de extranjería cuando se necesitan
Jointhouse_Blues #14 Jointhouse_Blues
#4 ¿Dónde está vox cuando se les necesita?
Pertinax #3 Pertinax *
¿No sería volvieron?
Sandman #10 Sandman
Que conste que no se van porque estén en contra del genocidio y la matanza que hace su gobierno, sino que de vez en cuando les puede caer un petardazo, y eso sí que no.
Connect #5 Connect
¿Y en Grecia van a conseguir trabajo? O seguirán trabajando para empresas israelís pero en teletrabajo? Quizás montarán restaurantes en Grecia? No se. Grecia no es el país más idóneo para montar nada. Viven del turismo, está lejos de la Europa central, tienen un idioma y escritura muy rara, y precisamente es un sitio de donde la gente se va y cada vez tiene menos población.

Me extraña tantos miles de israelís cambiando a Grecia. Si yo mismo tuviese que irme a Grecia, no sabría por donde empezar. Calor, mucho, desempleo y depresión económica.
Yoryo #8 Yoryo
Mira que fijarse en Portugal :-(
zorreame #11 zorreame
Esta basura de gentuza sionista va a estar aquí entre nosotros como si nada?
loborojo #12 loborojo
A cualquier sitio menos volver a europa central, ¿por qué? Con lo que quiere el estado alemán a los sionistas no sé por qué no les acoge.
aupaatu #13 aupaatu
Entonces los colonos ya no necesitan saquear Palestina para vivir en su querido Israel sionista.
