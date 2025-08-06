Decenas de miles de israelíes abandonan su patria rumbo a Grecia, Chipre y Portugal

Varios miles venden sus propiedades y se trasladan a Grecia, Chipre y Portugal ya sea por sus hijos para que crezcan con una infancia tranquila o porque consideran que ya no hay democracia en el Gobierno de Netanyahu. "La razón principal de mi decisión fueron mis hijos. Se merecen una infancia como la de cualquier otro niño del mundo. No quiero que se preocupen por la guerra, preguntando si tenemos una habitación segura o si nos bombardearán y oirán sirenas", dice esta ingeniera israelí. Más de 10.000 israelíes se han trasladado a Grecia